L’annonce du retour de Vincent Kompany fin de saison dernière avait suscité beaucoup d’enthousiasme et même de rêves chez les sympathisants anderlechtois. Quelques mois plus tard, le bilan de 5 sur 24 en championnat, un jeu qui reste hésitant, des jeunes qui semblent, par moments, perdus sur le terrain indiquent que le projet Kompany tarde à prouver son efficacité et à rassurer.

La qualification étriquée hier soir face au Beerschot pour les 1/8 de la Coupe de Belgique n’est pas encore suffisante pour éloigner les nuages noirs qui semblent bien accrochés à l’étoile de Vincent.

Les supporters présents au Kiel étaient des acharnés, des hommes et des femmes qui soutiendront leurs couleurs jusqu’au bout et quoi qu’il arrive. Beaucoup tempèrent les choses et proposent un discours rassurant : "On a ramené une icône à Anderlecht, il faut lui laisser du temps" précise l’un d’entre eux, "Même sur le banc il apporte quelque chose", "On va faire une saison honorable avec les jeunes", on vous le disait, ceux-là sont des inconditionnels. L’un d’entre eux, au travers d’un discours posé affirme même que : "Les vrais supporters d’Anderlecht sont prêts à accepter qu’on ne soit pas en PO 1 cette saison" !

"Vincent est intouchable, c’est un enfant du club. Si on se retourne sur quelqu’un ce sera sur la direction", le roi Coucke serait donc davantage en ballottage que le Prince Kompany.

Rares sont les supporters présents hier soir qui s’en prennent à Kompany : " Il sautera comme un autre, il y a un président qui a mis de l’argent et c’est normal qu’il soit exigeant", affirme tout de même un des plus fervents.

Sur certains forums ou groupe de supporters qui échangent sur leur club, les avis sont parfois plus négatifs, quelques supporters pensent même qu’il faut tout changer et que le crédit de Kompany est épuisé.

On le sait la roue tourne vite en football, quelques victoires plus tard, la vérité d’un jour, tout ça, tout ça… On ajoute à cela la formule de notre championnat qui permet aux Anderlechtois de se dire qu’avec 13 points de retard sur le Standard, ils ne sont (en cas de qualification en PO1) pratiquement qu’à 2 victoires des Liégeois…