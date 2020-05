Les Ultras contre le foot à huis clos, témoignage exclusif d'un supporter

Les matches de football à huis clos, certains supporters n’en veulent pas. Des supporters 'Ultras' issus de toute l’Europe se sont réunis et ont publié en collectif une lettre dans laquelle ils expliquent ne pas vouloir des matches de football à huis clos. Au total, le collectif réunit tout de même des supporters de 150 clubs européens.

Chez nous, on sait que des supporters du Standard ou Anderlecht ont adhéré à ce collectif et se sont unis contre le football à huis clos.

On ne les entend que très rarement dans les médias mais nous avons pu recueillir en exclusivité le témoignage d’un membre influent d’un des groupes signataires pour la Belgique.

"Regarder un match à la TV est une punition"

"Pour nous, les supporters sont l’essence même du football. Et donc, un match sans aucun supporter dans le stade n’a pas de sens. Nous voulons préciser que nous ne voulons pas d’une reprise du championnat avec des supporters à tout prix dans les tribunes. La santé publique prime. On aimerait qu’on ne rejoue pas de match de championnat tant que les supporters ne peuvent pas aller au stade", explique notre supporter 'Ultra'.

"Est-ce que le foot à huis clos ce n’est pas mieux que pas de foot du tout ? Non, on ne partage pas cet avis. Pour nous, regarder un match à la TV est déjà une forme de punition. Dans un match à huis clos, sur place, les joueurs prennent des risques, le personnel soignant, tous les employés du club, etc. Si nous, nous prenons un risque en allant dans les tribunes, tous ces gens-là le prennent aussi. Dans un match à huis clos, les seuls bénéficiaires seront les sponsors".

"Le bien du mouvement prime sur nos rivalités"

"Notre place est au stade et on n’imagine pas comment vivre un match autrement. Regarder un match à la TV avec des tribunes vides autour, pour nous c’est impensable. Ce qui nous importe, c’est que l’opinion comprenne bien notre démarche et rallie un peu le mouvement et qu’à terme, éventuellement, les instances nous écoutent".

"Même avec des couleurs différentes, nous avons tous la même passion. Les Ultras ont tous la même manière de vivre cette passion. Le bien de notre mouvement doit primer sur nos rivalités respectives", conclut notre supporter belge.