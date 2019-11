Les supporters de Genk ne digèrent pas la défaite: "Mazzu buiten"

"Mazzu buiten!" C'est ce qu'a scandé une poignée de supporters limbourgeois samedi soir au terme du match entre Eupen et Genk, remporté 2-0 par les Pandas. L'insatisfaction commence à monter chez les fans du Racing après les résultats décevants de leur équipe, 7e de Pro League après 14 journées. Comme souvent dans ce genre de situations, c'est l'entraîneur qui est pointé du doigt.

Le coach des Limbourgeois est lui aussi conscient que son équipe n'a pas montré son meilleur visage ce samedi comme il l'a expliqué au micro de la Pro League. "On avait bien commencé le match avec des situations de buts intéressantes mais on a manqué de réalisme. On devait mener au score. On a pêché sur les détails et on a eu un manque d’agressivité. On a eu certainement la possession en deuxième période mais on n'a pas réussi à être dangereux."

Mazzu espère remotiver ses troupes en vue du duel face à Liverpool à Anfield Road mardi. "La motivation viendra d’elle-même pour jouer ce match. Il faudra soigner les blessures car perdre de cette manière ça fait mal."