"Les supporters brugeois doivent se regarder dans un miroir", s’indigne Hoedt

Vincent Kompany victime d'insultes racistes ? "On ne devrait plus vivre ça" confie-t-il dépité... Les supporters ont-ils à nouveau dérapé lors du Topper entre Bruges et Anderlecht ce dimanche ? C'est en tout cas ce que laissent penser les propos d'un Vincent Kompany très remonté à l'interview d'après-match. Questionné sur la rencontre, l'ancien Diable rouge, visiblement touché, a coupé court à l'analyse pour déplorer de nouveaux débordements. "Je ne vais pas parler du match aujourd'hui. Pendant toute la rencontre, mon staff a été insulté. Des injures racistes qui visaient aussi les joueurs. La journée se clôture donc mal. Je vais m’abstenir de tout commentaire. Je vais me réunir avec mon staff et avec les gens que j’apprécie. On ne devrait plus vivre ça aujourd'hui. Au revoir" a-t-il confié avant de quitter l'interview brusquement. Un message fort adressé par le coach bruxellois. On imagine (et on espère) que la Pro League prendra les mesures nécessaires pour sanctionner les supporters concernés.