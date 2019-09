Les Storm Ultras condamnent l'incident et le "barakisme carolo" : "C'est le geste d'un illuminé"

Après l’interruption du match Standard - Charleroi provoquée par le jet d’un feu de bengale en provenance de la tribune réservée aux sympathisants des Zèbres, les Storm Ultras, le principal groupe de supporters du Sporting, ont tenu à mettre les choses au point sur les réseaux sociaux pour dénoncer le comportement d’un "illuminé". Morceaux choisis…

"Chaque année, nous constatons (à Sclessin, ndlr) de plus en plus de lambdas, souvent inconnus au bataillon, qui non seulement ont une capacité bibitive équivalente à leur mentalité en tribune (proche du néant) et qui jettent le discrédit finalement sur l’ensemble. […] Nous revendiquons TOTALEMENT la pyrotechnie du début de match. Qui est au même titre qu’utilisée par nos adversaires du jour mais aussi par des Carolos qui "savent l’utiliser, quand et pourquoi", l’un des symboles populaires pour lequel nous combattrons toujours… mais nous ne pouvons pas mettre cet idéal en parallèle avec le geste d’un illuminé en fin de match, qui plus est à un moment où cet arrêt n’était ni souhaitable, ni utile. Ça dessert aussi nos intérêts et notre combat."

"Il est temps que dans chaque groupe la vigilance soit extrême et que "ça" (et d’autres clowns) ne vienne plus contribuer au barakisme carolo dont les plus fidèles essaient de se défaire (mais au même titre qu’au Standard, la mérule peut être tenace). Cas sociaux, restez chez vous. Et "ça" ira beaucoup mieux."