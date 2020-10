Les stats de la 8e journée - © Tous droits réservés

100% Sport : Valentine Dumont et Lindsey Vonn, deux femmes au sommet - 100% Sport - 26/10/2020 Une semaine de rêve pour Valentine Dumont en ISL, l'International Swimming League, un circuit de natation qui se déroule en ce moment à Budapest. Des compétitions organisées sous forme de bulle hermétique pendant plusieurs semaines et auxquelles participe la namuroise Valentine Dumont qui a battu plusieurs records de Belgique ces derniers jours (deux fois le 200 mètres et une fois le 400 nage). Cette étudiante en médecin qui passe 20 heures par semaine das l'eau est en plein boom et commence à rêver des jeux olympiques de Tokyo l'été prochain (elle n'aurait pas pu se qualifier si les jeux avaient été organisés cette année à leur date initiale).