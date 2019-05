Les statistiques de la septième journée des play-offs

Pour la 17ème fois en championnat de sa carrière de coach, Michel Preud’homme se déplaçait au Parc Astrid. Et pour la 17ème fois de carrière, il n’a pas gagné. Cela ne s’est jamais produit avec Bruges, Gand et le Standard, à une exception près... en Coupe de Belgique avec les Rouches en 2017. À l’époque Milan Jovanovic avait offert le seul et unique but du match à Preud’homme et aux supporters du Standard.

Grâce à sa victoire face à Gand, Bruges est toujours en course pour le titre. Les Brugeois vendront chèrement leur peau dimanche face à Genk. Ils n’ont plus perdu à domicile face à Genk depuis le 23 octobre 2013. Soit 6 ans et demi d’invincibilité face aux Limbourgeois. Ce jour-là, un certain Vossen, aujourd’hui à Bruges, avait notamment marqué pour le Racing.

L’exclusion de Sebastiaan Bornauw est la plus rapide du championnat. Du moins, l’Anderlechtois imite Wesley Moraes, l’attaquant du FC Bruges. En début de saison, le Brésilien s’est fait exclure face à Mouscron 11 minutes après le coup d’envoi... comme Bornauw.

Mehdi Carcela a inscrit son 5ème but face à Anderlecht depuis le début de sa carrière. Mais ce dimanche, le Liégeois a inscrit son tout premier but au Parc Astrid. Tous les autres buts avaient été inscrits, jusqu’à présent, en bord de Meuse. Maigre prix de consolation pour l’international Marocain.

Un prix tout de même pour Anderlecht cette saison : le prix de l’équipe la plus efficace sur coup-franc. 9 buts au total : 4 coups-francs directs et 5 coups-francs indirects. Reste à savoir si Santini a touché ou pas le coup-franc de Trebel.

L’Union Saint-Gilloise a encore surpris tout le monde au Cercle de Bruges samedi soir. Menés 2-0 à dix minutes du terme, les Bruxellois ont renversé la vapeur notamment via Tau, auteur d’un sprint de 89m avant de tromper la vigilance de Paul Nardi.

On a beaucoup parlé du but de Messi face à Liverpool. Probablement pas assez de celui de Taravel face à l’Union. Dans un autre style, la frappe du Français est tout simplement splendide, flashée à 80km/h... de toute beauté !