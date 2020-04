Les sportifs se confi(n)ent : Julien de Sart "permettre à madame de se reposer" et "s'exercer avec bébé"

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d’entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation.

Julien de Sart est actuellement confiné à Courtrai avec sa femme et leur fils de sept mois. Bien conscient de la gravité de la crise, il tente de voir les aspects positifs de celle-ci, tout en continuant à suivre le programme de son club.

"Quand le temps le permet, on essaie de s’aérer un peu, on se promène sur les chemins de campagnes derrière la maison, on ne croise personne. Ça fait du bien à l’esprit et au corps. Moi je dois aussi suivre un programme du club assez costaud. On a six séances de course sur la semaine, des programmes de renforcement musculaire et de préhension. Tant qu’on ne sait pas de quoi la saison sera faite on doit se tenir prêt."

Restez chez vous bordel !

Et le joueur de 25 ans a la meilleure des raisons de profiter du temps passé chez lui : "Pour moi ce confinement il est assez positif parce que je passe beaucoup de temps avec mon fils qui a sept mois qui chaque jour grandit et apprend quelque chose de nouveau. Ça permet aussi à ma femme de se reposer un peu plus sur moi, elle qui allaite toujours. Ça lui permet de temps en temps de faire une grâce matinée pendant que je m’occupe du petit avec plaisir. C’est pour moi le point positif de ce confinement."

Julien d’ajouter : "Je voudrais juste que tout le monde continue à suivre les règles qui sont assez simples, restez chez vous, lavez-vous les mains, je suis persuadé qu’on reviendra bientôt à des activités plus ou moins normales."

Le joueur de Courtrai termine par un petit clin d’œil à Philippe Albert : "Restez chez vous, bordel ! Ce n’est pas compliqué, j’espère vite vous revoir dans les stades." Le message est on ne peut plus clair, en espérant qu’il soit entendu par tous.