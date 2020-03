Les sportifs se confi(n)ent : Alexis de Sart a réaménagé son appart', au grand dam de sa copine

Au tour d'Alexis de Sart de se confi(n)er. Cela fait maintenant de nombreux jours que le milieu de terrain de l'Antwerp n'a plus eu l'occasion de tâter le cuir dans un stade de Pro League ou à l'entraînement. Le joueur de 23 ans passe le plus clair de son temps à l'intérieur de son appartement, qu'il a légèrement customisé pour pouvoir continuer à entretenir sa condition physique en toute sécurité...

"Comme la plupart d'entre vous, nous aussi, joueurs de l'Antwerp, sommes confinés chez nous, a développé Alexis de Sart. Pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. On fait ce qu'on peut, et on reste surtout à l'intérieur. On évite un maximum de sortir, et c'est comme ça qu'on endiguera le problème. Mais quand on le peut, on va courir, on respecte le programme envoyé par le club. Beaucoup de courses, un peu d'exercices de fitness... On a dû un peu réaménager la décoration de l'appart', et ça ne réjouit pas forcément ma copine !"

"La première chose que je ferai quand tout ceci sera terminé, ce sera sans doute de retourner à Liège pour voir la famille et les amis, a enchaîné le petit frère de Julien de Sart, qui évolue lui à Courtrai. J'espère aussi évidemment revenir sur les terrains le plus rapidement possible, cela reste notre métier, et ce qu'on préfère faire ! Le dernier message que je peux vous adresser, c'est de respecter les consignes qui ont été données. C'est comme ça qu'on pourra le plus rapidement retrouver une vie normale !"