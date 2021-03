Les salaires du mois de février n’ont pas été payés à Mouscron mais on se veut rassurant à l’Excel

Les joueurs et le staff de l’Excel Mouscron n’ont pas reçu leur salaire du mois de février en temps et en heure, a annoncé la DH ce mercredi. Une information qui nous a été confirmée par le club.

Les Hurlus ont en effet été pris de court par le non-versement d’une somme d’argent (NDLR : on parle d’un million d’euros) de la part du LOSC, club partenaire de l’Excel et désormais ancien club de Gérard Lopez, toujours propriétaire du club mouscronnois.

Un versement prévu par les accords qui n’a donc pas été honoré par le club français. Du côté mouscronnois, on mise sur une communication rassurante. "Cela va être réglé dans les prochains jours. Normalement, dans les quinze prochains jours", nous confirme-t-on au club. On ne sait pas si cette somme sera finalement réglée par le LOSC ou via Gérard Lopez.