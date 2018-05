Les Rouches reçoivent Genk avec la 2ème place en ligne de mire (Live commenté 18h)

Le Standard reçoit Genk ce dimanche dans le cadre de la septième journée des Playoffs 1. Les Rouches accueilleront Genk avec pour seule option de gagner s'ils veulent croire à la deuxième place, devenue leur nouvel objectif. RTBF.be/sport vous propose de suivre la rencontre en direct audio ainsi qu'en direct commenté.

Lors du coup d'envoi, les Rouches connaîtront le résultat du "Topper" se jouant à 14h et sauront donc s'ils peuvent ou non atteindre la deuxième marche du podium dès ce weekend. Condition sine qua non: battre Genk. Mais les Limbourgeois seront sur-motivés par leur propre objectif: dépasser la Gantoise et Charleroi pour atteindre la quatrième place significative de compétition européenne. Ce match promet donc une belle intensité de part et d'autre.