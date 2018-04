Les revenus des agents ont augmenté de 70% en Belgique

Un chiffre étonnant ressort ce vendredi d'un rapport envoyé par l'Union belge de football à la FIFA et relayé par le Nieuwsblad : les revenus des agents ont connu une augmentation de 70% entre avril 2017 et mars 2018 en Belgique. Ce résultat, bien que surprenant, doit être mis en rapport avec l'envolée des prix du marché des transferts.

Durant cette période, plus de 41,9 millions d'euros ont été redistribués aux agents dans le cadre de transferts de football sur le marché belge. Pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017, ce chiffre s'élevait à peine à 24 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de 70%.

Les clubs belges ont ainsi récolté 192,6 millions d'euros de transactions et en ont dépensé 122,3 millions, ce qui correspond à un bénéfice de 70,3 millions. Il s'agit là d'un record pour la Belgique sur le marché des transferts.

Au niveau des agents évoluant sur le marché belge, Mogi Bayat est en tête du classement du plus grand nombre de transferts effectués, avec 41 transactions conclues. Il devance Walter Mortelmans, avec 32 transferts réalisés, et Jacques Liechtenstein et ses 23 accords effectués. Par contre, la répartition entre les agents n'est pas dévoilée par le rapport.