Les remplaçants brugeois jouent les prolongations après Saint Trond

Le Club a écarté Saint Trond sans ménagement en ouverture de la deuxième journée de Pro League. Les Brugeois ont passé six buts à Daniel Schmidt, le gardien des Canaris. Une belle manière de débuter la saison à domicile.



Mais Philippe Clement, le coach du FCB, voit plus loin et sait que la saison sera longue. Il a donc envoyé ses remplaçants (même ceux qui avaient disputé quelques minutes) travailler en compagnie du préparateur physique après la rencontre devant des tribunes vides. On a notamment aperçu Jelle Vossen ou Loïs Openda faire quelques accélérations sur la pelouse du Stade Jan Breydel.