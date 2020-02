Les regrets de Verschueren : À refaire, aurait-il signé Nasri ? "Avec ce qu’on sait maintenant, non"

Samir Nasri : "Le problème ? Marquer !" - Anderlecht - Waasland Beveren - 29/09/2019 Nouvelle désillusion pour Anderlecht. Opposés à Waasland-Beveren, les Mauves ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but et doivent donc se "satisfaire" d'un match nul à domicile contre la lanterne rouge. Et pour la première fois de la saison, les supporters bruxellois se sont manifestés en sifflant leur équipe à plusieurs reprises