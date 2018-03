Les principaux joueurs à tenir à l'œil durant les play-offs 1

Difficile de prévoir l’issue du championnat car la phase décisive de notre compétition semble plus indécise que jamais au vu des six formations qualifiées. En regardant dans le rétroviseur, on s’aperçoit que le Standard a récolté 11 points sur les 15 derniers mis en jeu. Genk et Gand suivent (10), devant Anderlecht et Bruges (9) puis Charleroi (4).

Les play-offs I débutent ce vendredi, à 20h30, par le choc wallon entre le Standard et Charleroi. Les deux autres matches de la 1e journée des PO1 verront Anderlecht recevoir La Gantoise et le leader brugeois accueillir Genk.

A Charleroi (26 unités), c’était le scénario catastrophe en fin de phase classique (aucune victoire sur les huit derniers matches). Les Carolos doivent espérer un retour en forme de Kaveh Rezaei (12 buts et 6 passes) et de Cristian Benavente (8 réalisations). Dans le cas contraire, les PO1 risquent d’être longs pour les troupes de Felice Mazzu .

Deuxième du championnat, le Sporting d’Anderlecht (28 points) revit quelque peu depuis l’arrivée de Marc Coucke fin février. A l’image de Lukasz Teodorczyk , auteur de six buts sur les trois dernières rencontres de phase classique ou de Ryota Morioka , trois buts et deux assists sur la même période.

Leader de la compétition avec six unités d’avance, Bruges possède la meilleure attaque de l’élite (68 buts). Abdoulaye Diaby a planté onze buts, le Soulier d’Or Ruud Vormer a marqué à dix reprises et a délivré quinze passes décisives tandis que Hans Vanaken , le joueur en forme chez les Brugeois, totalise dix réalisations et huit assists.

Un trio bonifie le Standard, Gand comme surprise ?

Edmilson, Emond et Mpoku - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Quatrième avec 25 unités, Gand a effectué une très belle remontée sous la conduite d’Yves Vanderhaeghe. Les individualités se sont mises au service du collectif et les Buffalos possèdent la meilleure défense (27 buts). Ils ne comptent que trois unités de retard sur le RSCA et pourraient constituer la surprise des PO1. Le meilleur buteur gantois se nomme Roman Yaremchuk (9) et le meilleur passeur est Samuel Kalu (6).

Genk et le Standard ferment la marche (22 points) alors que les Liégeois viennent de prendre le dessus sur les Genkois en finale de la Coupe de Belgique (0-1). La formation coachée par Philippe Clement et emmenée par Alejandro Pozuelo donnera tout après la récente déception. Les Rouches n’auront eux pas grand chose à perdre et peuvent compter sur un trio en grande forme. Renaud Emond, 4 buts et 3 assists depuis le mercato, et Mehdi Carcela, 2 réalisations et 3 passes décisives depuis son arrivée, et Razvan Marin, 7 passes décisives en championnat, brillent et ont permis au club présidé par Bruno Venanzi de rejoindre in extremis les play-offs 1.

Le Standard évoluera sans trop de pression, mais pourrait, à contrario, être démobilisé si les premières rencontres des PO1 ne tournaient pas en leur faveur.