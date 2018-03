Les principaux enjeux des Playoffs 1

Le sprint final vers le titre de champion de Belgique débute ce vendredi avec le derby wallon entre le Standard et Charleroi. Entre le leader brugeois et les deux derniers du classement (Genk et Standard), il y a "seulement" 12 longueurs d’écart depuis la division des points acquis lors de la phase classique. S’il faudrait un immense retournement de situation pour voir l’un des deux finalistes de la Coupe de Belgique être sacré en mai prochain, les enjeux sont nombreux et promettent des luttes intenses à tous les étages.

La lutte pour le titre

Solide leader durant quasiment la totalité de la phase classique, le Club de Bruges a connu un début d’année 2018 plus délicat. Après avoir glané 53 points sur 63 possibles (17 victoires, 2 partages et 2 défaites) d’août à décembre, les Blauw en Zwart ont eu du mal à reprendre après la trêve hivernale. Les hommes d’Ivan Leko ont empoché seulement 14 unités sur 27 possibles (3 victoires, 5 partages et 1 défaite). Leur dynamique s’est donc enrayée, leur suprématie annoncée s’est quelque peu estompée. Toutefois, les Brugeois ont clôturé la première partie du championnat par deux victoires et se sont donc rassurés avant d’entamer la préparation aux POI. En trois semaines, le Club a-t-il retrouvé ses forces ?

L’inexpérience de Leko est également un petit désavantage. Pour sa première saison, le coach croate parviendra-t-il à gérer la pression qui s’intensifie ?

Médiocre sur toute la ligne depuis le début de saison, le champion en titre anderlechtois est parvenu en redresser la barre pour revenir dans la course au sacre national au meilleur moment. Malgré d’énormes difficultés au niveau du jeu et des résultats, un changement d’entraîneur et une revente mouvementée en décembre, les Mauves sont deuxièmes avec seulement six points de retard sur le leader. De quoi déjà s’imaginer lutter pour le titre ? La marche semble encore assez haute. En trois semaines, Hein Vanhaezebrouck a-t-il pu faire de son équipe une machine à gagner ? Un 35ème titre relèverait tout de même du miracle.