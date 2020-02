Les PO1 se rapprochent pour le Standard, vainqueur à Genk

Le Standard a ramené trois points précieux de son déplacement à Genk ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de Pro League. Les Liégeois se sont imposés 1-3 grâce à des buts de Zinho Vanheusden, Duje Cop et Aleksandar Boljević. Sébastien Dewaest a réduit le score en fin de match pour les Limbourgeois.

Quatrième du classement, le Standard fait une très bonne affaire dans la course aux Plays-offs 1. Il revient à deux points de l’Antwerp et à trois de Charleroi. Le club principautaire a maintenant 8 points d’avance sur la 7e place, occupée par Malines, à 4 matches de la fin de la compétition régulière.

La 6e place sera disputée. Genk l’occupe actuellement mais n’a qu’un point d’avance sur Malines, quatre sur Zulte-Waregem (qui compte un match de moins) et Anderlecht.