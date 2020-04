Les petites histoires de Rodrigo : Le RWDM champion il y a 45 ans

" RW...RWD...RWDM champion ! " C’est sous ces cris d’une foule hystérique que Mr Herpoel siffle la fin du match. Il est 16h45 ce dimanche 27 avril 1975, le RWDM vient de battre l’AS Ostende (5-3) et est sacré champion de Belgique. C’était il y a 45 ans. Un titre, un seul dans l’histoire d’un club cela ne s’oublie pas. Demandez aux supporters de La Gantoise qui sont les seuls à être dans le même cas, depuis 2015.

Le RWDM est issu d’une fusion réalisée moins de deux ans plutôt. D’un côté, le Racing White qui possède une belle et très spectaculaire équipe, avec le dernier Soulier d’or, Maurice Martens. Déjà quatrième l’année précédente, le club de Woluwé Saint-Lambert vient de terminer à la troisième place du classement mais les banquettes du stade Fallon sont désespérément vide et les dirigeants sont désargentés. De l’autre côté, le Daring de Molenbeek est exactement dans la situation inverse. Il a un (beau) stade, des supporters inconditionnels et un président fortuné qui souhaite investir dans un club qui…végète dans le bas dans la division 2.

Le Racing White Daring de Molenbeek signe son acte de naissance en 1973. C’est Michel Verschueren qui crée le nouvel écusson. Davantage qu’un mariage d’amour, c’est un mariage de raison. La première saison du RWDM est très encourageante. Le club molenbeekois termine à égalité de points avec l’Antwerp, tous deux devancés de deux points seulement par le champion, le grand rival anderlechtois.

Le championnat de Belgique 1974-75 est le premier de l’ère professionnelle et le plus long de l’histoire du football belge (hors playoffs). L’Union Belge a décidé de faire passer la D1 de 16 à 20 clubs. Trente-huit journées sont planifiées. A l‘issue de l’exercice 1973-74, il n’y a qu’un seul descendant : Saint-Trond et...cinq promus ! Les trois premiers de la D2 : l’Olympic Montignies, l’AS Ostende et Lokeren, mais aussi le cinquième, Winterslag (Eupen, quatrième, passa à la trappe !), et...le Sporting Charleroi qui s’était classé quatorzième sur seize !!



Boskamp ou Brokamp ?

La saison commence par une énorme sensation : le RWDM étrille le Bayern Munich, champion d’Europe en titre, 5-1 au tournoi de Bilbao où Jacques Teugels reçoit la Coupe du meilleur buteur !

L’entraîneur est un ancien gardien de but, Félix Week, portier du Sporting d’Anderlecht dans les année ’50, mais le vrai patron, le moteur de cette équipe, c’est Johan Boskamp, le milieu de terrain international de Feyenoord où il était barré par Wim Van Haneghem et Wim Jansen. Boskamp va survoler à ce point la compétition qu’il recevra le soulier d’or, une grande première pour un joueur étranger. Le comble c’est que les dirigeants Molenbeekois étaient initialement intéressés par un autre joueur néerlandais, Willy Brokamp lequel évoluait au MVV Maastricht. C’est suite à une grossière erreur sur la personne que BoSkamp débarque à Molenbeek à la place de BRokamp !

Ce 27 avril 1975 est une belle journée printanière. Une victoire à domicile contre l’AS Ostende suffit et le titre est dans la poche, à trois journées de la fin. L’ entraineur d’Ostende une vieille connaissance, Norberto Hofling qui entraîna le Racing White de 1964 à 1967 et le Daring de Molenbeek de 1969 à 1971. Pas encore sauvé, Ostende joue crânement sa chance et le match est très spectaculaire d’autant que le président Jean-Baptiste L’Ecluse a aussi promis une prime supplémentaire par but d’écart.

L’ambiance est extraordinaire. Comme souvent à Molenbeek, on assiste à un début en fanfare (celle du RWDM c’est quelque chose !) et Benny Nielsen ouvre la marque dès la 16e minute. Blessé, Johan Boskamp doit céder sa place mais les supporters n’ont même pas le temps de trembler après ce coup du sort puisque, dans la minute qui suit, Eddy Koens place les molenbeekois sur le velours : 2-0. En seconde mi-temps, Willy Wellens fait 3-0 et Jacques Teugels 4-1. Ostende revient à 4-2 et hérite d’un pénalty à la 75eminute. Dans un silence de cathédrale, Jan Simoen s’élance, prend Nico De Bree à contre-pied mais le ballon est repoussé par le montant du but. Le lob somptueux de Nielsen à la 85e fait définitivement exploser le stade Edmond Machtens. La suite ? Une incroyable fête, un envahissement de terrain et surtout beaucoup de folklore.



La folie des grandeurs

Le président Jean-Baptiste L’Ecluse bâtit sa réputation comme sa fortune sur de nombreux chantiers de la capitale et se mit en tête de conquérir tout Bruxelles. Le jour où, aveuglé par son succès, il déclara qu'il construirait bientôt un building sur le parc Astrid, ce fut le début de la fin…

Le " 11 " du RWDM

Nico De Bree " Tarzan "

Arrivé au Racing-White en 1972

Décédé le 6 mai 2016

Une véritable force de la nature. Ses deux plus grandes qualité ? Faire le vide sur les balles aériennes et la puissance de sa relance à la mains (la ballon pouvait rebondir au-delà de la ligne médiane). Vainqueur de la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe 1978 avec Anderlecht qui l’avait échangé avec Jan Ruiter un an plus tôt.

Eric Dumon " Le Daringman "

Arrivé au Daring en 1972

Après la fusion, tous les titulaires venaient du Racing White. Une seule exception : l’arrière droit du Daring, malgré ses 19 ans. Un style très décontracté, barré en équipe nationale par Eric Gerets et Gilbert Van Binst.

Kresten Bjerre " Le Général blond "

Arrivé au Racing White en 1971

Décédé le 19 février 2014

Le capitaine. Une forte personnalité. Le défenseur central danois n’a pas raté une minute d’un match officiel ou amical pendant plus de cinq ans ! " Kris " fut aussi capitaine de l’équipe nationale danoise.

Gérard Desanghere " Le discret "

Arrivé au Racing White en 1971

Décédé le 17 avril 2018

Le complément idéal de Bjerre. Moins performant dans le jeu de tête mais plus rapide que le Danois. Il évolua une fois en équipe nationale, Raymond Goethals le faisant monter au jeu à Amsterdam lors du fameux Pays Bas-Belgique (0-0) contre Johan Cruyff.



Maurice Martens "Le Soulie d’or "

Arrivé au Racing White en 1971, en même temps que Desanghere, dans le cadre d’un échange avec Jean Dockx qui incluait aussi une somme d’argent qui permit au club woluwéen d’acheter Jacques Teugels et Eddy Koens !

Ancien ailier, Martens était l’arrière gauche le plus offensif du Royaume. Premier (et seul) joueur du Racing White lauréat du Soulier d’or. Blessé au genou à Diest et opéré du ménisque, le meilleur joueur belge du noyau loupa le dernier tiers de la compétition.

Benny Nielsen " L’Ange blond "

Arrivé au RWDM en 1974

En 1973-74, le RWDM luttait encore pour le titre à quatre journée de la fin. Jusqu’à ce match au Cercle de Bruges où les bruxellois furent balayés par un homme : Benny Nielsen. Engagé comme attaquant, le Danois s’illustra sur le flanc droit de l’entrejeu en raison de la longue indisponibilité du Néerlandais Veenstra. Ses changements de rythme, son sens du but et de la dernière passe ont fait merveille.

Passé à Anderlecht en 1977, Nielsen fut un des artisans de la victoire des mauves en finale de la Coupe des coupe 1978 contre l’Austria Vienne.

Johan Boskamp " le Boss "

Arrivé au RWDM en 1974

Un souffle inépuisable, une puissance et une condition physique hors norme mais aussi un fameux sens du dribble et un redoutable tir à distance. Sa force de caractère, cette volonté, cette énergie, cette façon d’entraîner toute l’équipe dans son sillage se sont avérés déterminants dans la conquête du titre.

Odilon Polleunis " Lon "

Arrivé au RWDM en 1973

Maître Jean Gooris (co-président) l’engagea sous l’insistance…d’Eddy Merckx, fidèle supporter du club. Il constitua un fameux trio au milieu avec Nielsen et Boskamp. Une des plus belles frappes de balle du championnat. 22 fois international (10 buts).

Willy Wellens " Le benjamin "

Arrivé au RWDM en 1974

Jeune (20 ans à peine), enthousiaste, très souple, le bondissant Wellens fut la révélation de la compétition.

Eddy Koens" le petit Eddy "

Arrivé au Racing White en 1971

Le plus petit et le plus rapide du groupe. La langue bien pendue et, comme le disaient les défenseurs adverses qui le redoutaient énormément " Koens c’est vingt buts par saison ".

Jacques Teugels " Dynamite Jack "

Arrivé au Racing White en 1971.

Un pied gauche fulgurant. Auteur DU but du derby bruxellois, décisif pour le titre, à sept minute de la fin et…du pied droit !