Les nouvelles mesures en Pro League : "Y a-t-il encore un sens à jouer au football ?" s'interroge Chatelle

Sur papier, cette réforme pourrait avantager les grosses équipes qui disposent de noyaux plus pléthoriques. La Pro League l’a-t-elle envisagé ? "C’était l’une des raisons pour lesquelles personnellement je n’étais pas pour les cinq changements au départ. Mais aujourd’hui, nous n’avons plus le choix, il y a une obligation d’intégrer cette nouvelle règle. Mais pour ne pas saucissonner davantage les matches ou donner des mauvaises idées à certains coaches, il n’y aura que trois plages différentes pour faire ses cinq changements" confie Pierre François.

Dans un communiqué, elle a également expliqué vouloir diminuer drastiquement les contacts entre joueurs sur le terrain et ainsi sanctionner ceux qui ne respecteraient pas ce protocole sanitaire. Comprenez donc les joueurs qui s’enlaceraient ou se checkeraient après un but. En cas d’enfreinte au règlement, les joueurs risquent 750 euros d’amende, les clubs concernés 10.000 euros.

Les célébrations "anti-covid" durement réprimées

Le CEO est donc également revenu sur les célébrations dites "anti-covid" : "C’est vrai que les joueurs sur le terrain sont testés et négatifs, mais faire état de cela n’est plus un discours audible pour le public. On dit aux gens de restreindre un maximum leurs contacts sociaux ou de garder leurs distances, donc le foot doit servir d’exemple. Nous avons donc recommandé aux clubs de veiller à garder ce comportement "corona-proof", cela n’a pas suffi. On fonctionnera donc par amendes qui pourront aller jusque 10.000 euros."

Que penser de ces nouvelles mesures ?

Thomas Chatelle : "Ces cinq changements sont intéressants au vu de la succession des matches mais elle vient trop tard. Elle a été demandée en Belgique par deux équipes en lice en Europe (NDLR : Bruges et l’Antwerp) pour rééquilibrer par rapport aux clubs européens, donc les clubs belges en auraient eu besoin plus tôt. Cela va donc favoriser ces équipes-là. Bruges en cas d’absence a trois ou quatre pions pour le remplacer, à Courtrai il n’y a probablement qu’un remplaçant."

Et qu'en est-il des célébrations anti-covid et désormais réprimées ?

"Là encore, on est dans des solutions de bricolage, on essaie de prendre les moins mauvaises. La question est : Y a-t-il encore un sens de jouer au football quand on ne peut pas laisser court à ses émotions et sa spontanéité ? Quid des moments sur le terrain où il y a des duels ? Pourquoi le football continue-t-il et pas les autres éléments de culture ?" s’interroge Chatelle.

