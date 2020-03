Les mesures anti-coronavirus appliquées différemment en Pro League - © RTBF.be

Les mesures anti-coronavirus appliquées (différemment) en Pro League - Football - 07/03/2020 Coronavirus oblige, la Pro League a imposé certaines directives pour les rencontres belges de football se disputant ce week-end. "La situation actuelle nécessite une attention et un suivi particuliers, mais il n’est pas nécessaire de paniquer", indiquait un communiqué. Une demande précise avait notamment attiré l’attention : plus de poignées de main avant le match, pendant le toss et après la partie. A en voir certaines images, la consigne n’a pas été comprise ou respectée partout. Il faut reconnaitre que ce n’est pas la plus évidente à mettre en pratique, lors des célébrations de buts par exemple.