Les maillots des équipes de D1B rapportent plus de 26.000 euros à Younited Belgium

La vente aux enchères des maillots de Proximus League, dans le cadre de l'Action de Noël de la Pro League, a rapporté 26.427 euros en faveur de Younited Belgium. Il s'agit d'un montant record, comme l'a communiqué samedi la Pro League. Les enchères pour les autres articles se poursuivent jusqu'au 30 décembre.

Lors de la 20e journée de championnat de la Proximus League, les huit clubs ont joué avec le logo de Younited Belgium sur la poitrine. Pour cette occasion, la Proximus League a également été rebaptisée Younited Pro League.

Le maillot de Raphael Holzhauser (Beerschot/500 euros) fut le plus populaire. Siemen Voet (Roulers/400 euros), Berke Özer (Westerlo/364 euros), Pierre Bourdin (Beerschot/346 euros) et Killian Overmeire (Lokeren/340 euros) complètent le top-5. Le Beerschot est l'équipe la mieux représentée dans le top-10 avec 5 joueurs présents. Le leader de la deuxième période a rapporté la plus grosse somme avec 5.171 euros, devant le KVC Westerlo (3.798 euros) et le Sporting Lokeren (3.531 euros).

La vente aux enchères des maillots de la Jupiler Pro League et des expériences et articles spéciaux se poursuit jusqu'au 30 décembre à 21 heures. Sont notamment mis aux enchères des tickets VIP pour le Gala de la Pro League ou encore les maillots des Diables Rouges Axel Witsel et Marouane Fellaini. Il est également possible de jouer au golf avec l'ancien attaquant Wesley Sonck.