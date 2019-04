Les larmes d'Horvath après le succès brugeois contre Gand

Le FC Bruges a pris le meilleur sur La Gantoise (3-0) dimanche après-midi, dans le troisième et dernier match de la première journée des play-offs 1. Après la victoire du Standard face à l’Antwerp vendredi, et celle de Genk face à Anderlecht samedi, les Brugeois n’avaient pas le droit à l’erreur et ils ont fait le boulot. Les hommes d’Ivan Leko remontent à la deuxième position, à quatre unités du leader genkois.

Belle joie pour les Brugeois, mais celle-ci était atténuée pour Ethan Horvath. En effet, le portier des visités a perdu sa grand-mère deux jours plus tôt. Le gardien américain a tenu à prendre place dans la cage et a essuyé quelques larmes à la fin de la partie.