Les joueurs d'Ostende et de l'Antwerp avec leur surnom sur le maillot pour créer un lien fort avec les fans

Lors de la 5ème journée des Play-offs, les joueurs d'Ostende et de l'Antwerp monteront sur la pelouse avec des maillots dont les noms seront remplacés par les ... surnoms. L’objectif ? Créer un lien encore plus fort entre les joueurs et les supporters.

les joueurs du KV Ostende porteront leur surnom sur le dos tout au long du match, tandis que les joueurs du Royal Antwerp FC afficheront fièrement leur surnom de l’échauffement jusqu’à l’hymne. Chaque maillot sera ensuite mis aux enchères afin de récolter des fonds pour des associations caritatives (VZW Duinhelm pour KV Ostende et Antwerp Streetboys pour le Royal Antwerp FC).

Le Brésilien Fernando Canesin du KV Ostende jouera ainsi avec ‘Pai’ sur son maillot ce week-end. Un surnom qu'il porte depuis son enfance.

"Mes coéquipiers et amis m'appellent ‘Pai’ depuis des années. Cela signifie ‘père’ en portugais, mais nous l'utilisons au Brésil pour parler de potes ou d’amis. J'ai utilisé un jour ce mot dans les vestiaires et mes coéquipiers ont commencé à m'appeler ‘Pai’, juste pour rire. C’est très vite devenu mon surnom officiel. Et finalement, je trouve ça génial de le porter, c’est une vraie preuve d’amitié au sein de notre équipe et cela prouve également que mes coéquipiers m’apprécient", explique Canesin.

Pour l'occasion, la composition des équipes sera annoncée avec les surnoms.

Liste des surnoms des joueurs de l'Antwerp :

1. SINAN BOLAT- BOLAT

2. MATHEUS BORGES - MATHEUS

7. REDA JAADI - JR7

8. IVO RODRIGUES - RODRIGUES

9. STALLONE LIMBOMBE - QLFOTKIRICTM

10. ROMAIN HABRAN - ROMS

11. GOUNÉ NIANGADOU - DJOK&FIER

12. ANTONIJO JEZINA - JEZ

15. DINO ARSLANAGIC - EL TACHO

17. SÉBASTIEN SIANI - VERON

18. NADER GHANDRI - TOUNSI

19. WILLIAM OWUSU - PREACHER

20. GEOFFRY HAIREMANS - GEOFFKE DEURNE-NOORD

21. DYLAN BATUBINSIKA - MAKENZI

23. JOAQUIN ARDAIZ - PAJARO

24. RITCHIE DE LAET - WITTE

25. ALEXANDER CORRYN - BILLIE JEAN

29. YEHOR NAZARYNA - BRATAN

30. AURÉLIO BUTA - ZAMBUTA

31. TINO-SVEN SUSIC - SULE

37. JELLE VAN DAMME - LA MACHINE

38. FARIS HAROUN - PROFESSOR

39. JENS TEUNCKENS - TEUN

58. OBBI OULARE - BIG BABY

60. SAMBOU YATABARÉ - DJANGO

89. KEVIN DEBATY - DEBS

98. LAURENT MENDY - LOLO

99. JONATHAN PITROIPA - PIT

Liste des surnoms des joueurs d'Ostende :

3. ROCKY BUSHIRI - ROCKYTJE

4. MATHIAS BOSSAERTS - BOSSIE

6. NICOLAS LOMBAERTS - LOMBA

9. RICHAIRO ŽIVKOVIĆ - RICHIE

10. FRANCK BERRIER - MAESTRO

11. KNOWLEDGE MUSONA – MUSSIE

12. EMMANUEL BANDA - EMMA

14. ARISTITE NKAKA - NKAKITO

15. ANDILE JALI – AJ15

16. ALEKSANDAR BJELICA - BELI

17. JOSEPH AKPALA - JOSKE

19. IBRAHIMA BAH - IBRA

20. MICHIEL JONCKHEERE - MICH

21. MIKE VANHAMEL - MIKEY

22. LOGAN NDENBE - LOGAN

24. RAMIN REZAEIAN – RAMIN

25. JELLE BATAILLE – BATJE

26. KEVIN VANDENDRIESSCHE - KEV

27. BRECHT CAPON - CAPONGSJE

28. WILLIAM DUTOIT – WILL

29. ROBBIE D’HAESE – ROBTOP

30. THOMAS DEBIE – THOMAS

31. SIEBE VAN DER HEYDEN - SIEBE

32. NICOLAS RAJSEL - NICO

33. ZARKO TOMASEVIC - TOMA

36. HASAN OZKAN - HASAN

44. ANTONIO MILIC - MILÉ

55. FERNANDO CANESIN - PAI

66. IBRAHIMA CONTE - IBRA

93. ZINHO GANO - GANOUSH