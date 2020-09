Les jeunes Liégeois Damjan Pavlovic et Nicolas Raskin ont séduit Philippe Albert et La Tribune - © RTBF

Les jeunes Liégeois Damjan Pavlovic et Nicolas Raskin ont séduit Philippe Albert et La Tribune -... Damjan Pavlovic, qui a remplacé Nicolas Gavory, suspendu, au poste d'arrière gauche dans l'équipe du Standard qui a battu Courtrai (2-1) dimanche, a réalisé un match plein dès sa première apparition en match officiel avec les Rouches. Testé à cette position par Philippe Montanier au cours de la préparation, le jeune joueur de 19 ans était l'un des quatre jeunes formés à l'Académie, avec Nicolas Raskin, Arnaud Bodart et Zinho Vanheusden, aligné d'entrée de jeu par l'entraîneur français à Sclessin !