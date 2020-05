Les investisseurs d'Ostende se concentrent sur la formation des jeunes

Le KV Ostende va avant tout se concentrer sur la formation des jeunes, ont expliqué mercredi sur le site du KVO les investisseurs qui ont repris le club. Ostende a reçu sa licence pour la D1A plus tôt dans le mois.

Le KVO a donné mercredi plus d'informations sur les investisseurs qui ont racheté le club côtier. Les nouveaux investisseurs sont Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital et Krishen Sud. PMG est mené par Paul Conway et Grace Hung et est un investisseur majeur dans l'industrie du divertissement. Le groupe a déjà investi dans le FC Nice, Barnsley et le FC Thoune. Chien Lee est actif principalement dans le monde du sport, l'hôtellerie et l'immobilier. PPC, dirigé par Randy Frankel et Michael Kalt, possède une vaste expérience dans le secteur du sport et de l'immobilier. Krishen Sud est également un investisseur. Il est le fondateur du Sivik Healthcare Fund, une organisation qui investit dans les soins de santé dans le monde.

"En premier lieu, les investisseurs veulent se concentrer sur la formation des jeunes et s'assurer qu'encore plus de joueurs suivent l'exemple de Jelle Bataille et Robbie D'Haese et rejoignent l'équipe première", a expliqué Ostende. "En outre, une nouvelle équipe sera bien sûr constituée, qui se concentrera principalement sur les jeunes joueurs prometteurs de Belgique et des pays voisins. Enfin, l'expérience des fans et des sponsors sera également développée."