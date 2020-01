Les fans du Cercle et d'Anderlecht unis pour soutenir Miguel Van Damme, atteint d'une leucémie

Miguel Van Damme vit des moments difficiles. Le gardien du Cercle, atteint d'une leucémie, lutte contre la maladie. Les fan de Bruges et d'Anderlecht, présents au Jan Breydel Stadion, lui ont réservé une chaleureuse minute d'applaudissements ce dimanche 26 janvier à la 16e minute, en référence à son numéro de maillot.



Le Cercle s'était adressé (en français et en néerlandais) aux supporters d'Anderlecht via Twitter pour leur demander de participer à ce élan de soutien. Le message a été bien reçu.