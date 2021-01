Les excuses de Lamkel Zé refusées... par des joueurs de l'Antwerp

Didier Lamkel Zé, joueur de l'Antwerp, multiplie les frasques et est visé par les supporters. Il s'est excusé, mais une partie du noyau anversois refuse de les entendre.

L'Antwerp connait un début d'année 2021 particulièrement... agité. L'entraineur Ivan Leko parti, Didier Lamkel Zé vient à l'entrainement avec une vareuse du Sporting d'Anderlecht et exige son transfert, Franky Vercauteren nommé nouveau coach, une défaite sèche (3-0) face au FC Malines, les excuses de Lamkel Zé et Lior Refaelov élu Soulier d'Or 2020. Avouez que le tableau est folklorique et impressionnant.

Après la quarantaine imposée, Vercauteren a pu assister mercredi à son premier entrainement au sein de son nouveau club. Lamkel Zé était présent avec le noyau B sauf que jeudi, des supporters anversois sont montés sur la pelouse afin de dire leur façon de penser au médian camerounais, écarté par Leko depuis de nombreuses semaines.

Messages sur les réseaux sociaux, arrivée à l'entrainement avec une vareuse du Sporting d'Anderlecht sur les épaules par exemple, déclarations fracassantes : le droitier de 24 ans a multiplié les frasques afin de forcer son transfert. Dès la nomination de Vercauteren, qui ne lui a pas totalement fermé la porte, il est rentré dans le rang, s'excusant ouvertement sur le site du matricule 1.

De nombreux supporters ne l'entendent pas de cette oreille, tout comme plusieurs joueurs du noyau. Ils ont témoigné anonymement dans HLN : "C'est lui ou nous." La tension est énorme et chaque jour apporte un nouveau rebondissement dans cette histoire. Le garçon est talentueux, mais absolument ingérable. Vercauteren parviendra-t-il à calmer tout cela ? On lui souhaite beaucoup de courage...

Sportivement, l'Antwerp occupe la sixième place du classement de Pro League, avec 31 unités, seulement un point derrière le Sporting d'Anderlecht (5e, 32 points) et OHL (4e, 32 points aussi).