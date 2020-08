Les épisodes du long feuilleton mouscronnois

Juin 2015 : Les agents de joueurs Pini Zahavi et Fali Ramadani achètent le club de Mouscron avec la société " Goal Football Malta Limited".

Décembre 2015 : parution d’un nouveau texte de règlement de la fédération, inspiré par les règles UEFA : un club ne peut être détenu par un agent de joueurs.

Janvier 2016 : les parts de " Goal football Malta " (90% du capital du club), sont revendues pour… 10 euros à " Latimer Ltd", autre fonds d’investissement maltais où apparaît Adar Zahavi, le neveu de Pini Zahavi.

Printemps 2016 : assemblée générale antidatée de quelques semaines plus tôt afin de démissionner dans les délais requis, et surtout avant la comparution devant la Commission des licences, du Suisse Marc Rautenberg, agent de joueur et membre du conseil d’administration.

Mai 2016 : Mouscron obtient sa licence devant la CBAS, plaintes du C.S.Bruges et du Lierse.

Mai 2017 : Mouscron obtient sa licence devant la CBAS, plainte de Westerlo.

Avril 2018 : une enquête est lancée contre le club mouscronnois avec des soupçons de faux, usage de faux et blanchiment d’argent.

Avril 2018 : Mouscron obtient sa licence devant la CBAS, plainte de Malines.

Juin 2018 : Le club (en fait, les parts " Latimer ") est racheté par la société de l’homme d’affaires thaïlandais Pairoj PIMPONSANG, proche de Zahavi.

14 novembre 2018 : Vague de perquisitions, notamment au club, par la police fédérale judiciaire de Mons-Tournai. Patrick Declerck, le président, Edward Van Daele, ancien président et un administrateur du club sont entendus par le juge d’instruction.

27 février 2019 : deux administrateurs provisoires sont nommés pour la gestion du club pendant six mois.

10 avril 2019 : Mouscron obtient sa licence devant la Commission des Licences de l’Union belge

28 mai 2019 : Le tribunal de l’entreprise de Mouscron met fin au mandat des deux administrateurs, Me Lefebvre et Opsomer

8 mai 2020 : Mouscron obtient sa licence devant la CBAS malgré des pièces prouvant la présence des agents dans la gestion antérieure du club.

18 juillet 2020 : Mouscron est racheté par le LOSC.

28 août 2020 : le club est inculpé, en personne morale, pour faux et usage de faux et escroquerie pour des faits antérieurs à novembre 2018 par le juge d’instruction Michel Claise à Bruxelles. Inculpé, mais pas condamné, Mouscron peut continuer à prendre part à la compétition de ProLeague. En cas de condamnation au pénal, il pourrait, en théorie, être exclu de l’assemblée générale de la ligue professionnelle. D’autres inculpations, à titre individuel cette fois, pourraient suivre. La cible ultime de l’enquête semble demeurer Pini Zahavi.