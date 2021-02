Les comptes d’Anderlecht dans le rouge, sans le soutien de Coucke le Sporting est en "faillite virtuelle"

Les comptes du Sporting d’Anderlecht ont été publiés par la banque nationale et relayés par l’Echo et Het Nieuwsblad. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la situation financière du club est inquiétante.



Quatre chiffres – qui concernent l’exercice comptable 2019-2020 – donnent le vertige : les pertes du club, la masse salariale, la dette et l’investissement de Marc Coucke depuis son arrivée.

Les pertes du club, soit la différence entre les rentrées et les dépenses, s’élèvent à 63 millions au cours des deux dernières années. La crise du coronavirus et ses impacts (absence de public,…) ont évidemment joué un rôle lors de la saison écoulée mais ils n’expliquent pas tout.



Anderlecht vit au-dessus de ses moyens. A cause notamment d’une masse salariale somptuaire. Pour l’ensemble du plantureux effectif mauve, la direction débourse 58 millions d’euros par an (quand le FC Bruges "plafonne" à 47 millions). Et avec une augmentation de 11 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce n’est pas pour rien que le Sporting a lancé une large opération de dégraissage en janvier.



En dépensant plus qu’il ne gagne, le Sporting creuse aussi inévitablement sa dette. Et elle est abyssale : 116,7 millions d’euros.



Pour maintenir le bateau à flot, Marc Coucke, l’actionnaire principal, n’a d’autres choix que de renflouer régulièrement les caisses. Il a encore versé 24,8 millions en 2019-2020. En tenant compte du montant dépensé pour acquérir le club, le milliardaire a déjà injecté 128,4 millions d’euros depuis son arrivée à l’ombre de Saint-Guidon. Colossal. Aussi en regards de résultats sportifs décevants.



L’analyse d’un expert financier que nous avons contacté est simple et lapidaire : "Anderlecht est en situation de faillite virtuelle sans le soutien financier de son actionnaire à partir du moment où ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 28 millions, ce qui signifie que les passifs du Club sont supérieurs de 28 millions d’euros à ces actifs comptables, et du fait que ces actifs à court terme s’élèvent à 33,5 millions pour des dettes à court terme de 51 millions, soit un trou à combler immédiatement de près de 18 millions "



Le terme "virtuelle" est évidemment important. Il faudrait que plusieurs créanciers (banque, fournisseurs, autres clubs, …) exigent d’être remboursés. Et qu’un défaut de paiement soit constaté par un tribunal. Ce qui n’est pas le cas à notre connaissance.



Avec l’état ses comptes au 30 juin 2020, Anderlecht n’a pas les moyens d’honorer ses dettes. Une situation à laquelle Marc Coucke, qui pèse plus de 4 milliards, pourrait évidemment remédier rapidement s’il le désire. Mais le souhaite-t-il vu ce qu’il a déjà investi ? Lui seul le sait.



Interrogé en conférence de presse sur cette situation inconfortable, qui pourrait le priver d’armes sur le plan sportif, Vincent Kompany s’est montré plus placide. "Mon rôle est clair. Je suis entraîneur d’Anderlecht. C’est pour ça que j’ai arrêté de jouer et que je ne suis pas devenu actionnaire. Dès cet instant, j’ai aussi accepté de ne pas me plaindre de la situation. Je connais le contexte. Je suis responsable des prestations sur le terrain, que l’on ait de l’argent ou pas".