Les clubs de la Pro League jouent la carte de l'innovation sportive

La Pro League a décidé ce mercredi de conclure une convention collective avec Hudl. Cet accord, qui a vu le jour grâce à la collaboration active du sélectionneur national, Roberto Martinez, constitue une première étape importante dans le projet de la Pro League qui est d'offrir à tous les clubs davantage d'outils pour atteindre un niveau encore plus élevé sur et en dehors du terrain. Hudl s’occupera de la livraison et l'installation des caméras, de l'utilisation du logiciel pour l'analyse des matchs en direct et d’une plate-forme vidéo. Cet accord, qui représente un investissement important, est entièrement soutenu par les clubs de la Pro League.

Durant les prochaines semaines, l’entreprise installera des caméras mobiles 4K - les meilleures sur le marché - dans tous les stades des clubs de la Proximus League et de la Pro League. Elles seront reliées à un logiciel d'analyse qui permettra aux analystes d'effectuer leurs analyses pendant le match à partir du banc et de leur permettre ainsi de procéder à des ajustements immédiatement et lors de la mi-temps. Tous les stades seront équipés de lignes Internet directes pour le staff sportif, tant sur le banc que dans les vestiaires. Que cela se produise dans tous les clubs est du jamais vue en Europe. Enfin, toutes les images seront regroupées sur une plateforme centrale afin de faciliter l'échange entre les clubs.

"Ce projet est une première étape dans la volonté de la Pro League de fournir aux clubs davantage d'outils pour porter leurs performances à un niveau encore plus élevé grâce à la digitalisation avancée", confirme Pierre François, CEO de la Pro League. "Cet accord est unique en Europe et sera le catalyseur de nouvelles innovations passionnantes au sein de la Pro League dans les années à venir". Ces caméras peuvent servir pour la captation des live tracking data, lesquelles peuvent être utilisées pour l'engagement des médias et des fans en plus d’apporter une grande valeur sportive.

Le sélectionneur national, qui en tant qu’expert a été étroitement impliqué dans la réalisation de l'accord, connaît ces systèmes depuis son passage en Premier League. Il se félicite aussi de l'accord : "Il s'agit d'un projet ambitieux qui permettra aux coachs et aux analystes d'utiliser les dernières technologies. Cela donnera aux clubs de la Pro League et au football belge un avantage sur la concurrence".

Cet accord a été présenté à l’ensemble des clubs de la Pro League et de la Proximus League lors de leur assemblée générale de ce 27 mars. L’ensemble des clubs professionnels s'est félicité de la concrétisation de cet ambitieux projet.