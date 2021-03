Les clubs de D1A et D1B participeront à la campagne "Football for All" ce week-end

La Pro League lance ce week-end la troisième édition de la campagne "Football for All", la campagne arc-en-ciel dans laquelle la Pro League et les clubs prônent la diversité et l'inclusion sur et autour des terrains. La campagne sera suivie par les Diables Rouges dans le courant du mois de mars.

Les capitaines des équipes de Jupiler Pro League et de 1B Pro League porteront un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les drapeaux de corner seront également aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Avec la campagne 'Football for All', la Pro League veut communiquer au grand public sa politique et ses valeurs en matière de diversité et d'inclusion.

"La Pro League travaille depuis plusieurs années avec les clubs, les autorités et les experts sur sa politique en matière de diversité et d'inclusion. Notre objectif est clair : créer au sein de notre football et autour de celui-ci un climat où chacun se sent chez lui et où la discrimination, l'homophobie et le racisme sont absolument écartés", affirme Pierre François, CEO de la Pro League. "Il est important de continuer à diffuser ce message, à la fois dans la communauté du football et vers la société au sens large".

Mardi, l'Union belge de football a pour sa part lancé son plan d'action pour la discrimination et le racisme, "Come Together".

La Pro League "croit fermement que la combinaison de ces deux plans contribuera grandement à la lutte contre le racisme et la discrimination et à une meilleure inclusion dans notre football, à tous les niveaux".