Les clubs belges privés de Coupes d'Europe ? Mehdi Bayat n'y croit pas !

Rester calme et comprendre la situation

Les deux parties se sont entretenues par visioconférence ce vendredi matin pour expliquer leurs points de vue. Et malgré des positions divergentes, le président de la fédération belge, Mehdi Bayat, reste serein. "Il n’y a pas de malaise entre l’UEFA et la Pro League. On aurait pu l’imaginer mais nous avons eu une discussion extrêmement constructive avec les représentants de l’UEFA". L'heure est donc à l'optimisme dans le clan belge au sein duquel Peter Croonen, président de la Pro League, ne se montre pas plus inquiet concernant l’avenir européen des clubs belges. "Nous restons calmes. Nous avons eu un entretien avec l’UEFA ce matin pour expliquer les raisons logiques pour lesquelles nous avons émis l’avis d’arrêter les compétitions, ce qui doit encore être validé par notre assemblée générale. L’UEFA a elle expliqué les motivations de sa lettre et confirmé que ce n’est pas une menace mais une information qui pourrait bien sûr avoir des conséquences importantes. Il est donc important de bien s’informer mutuellement sur la façon de comprendre et d’agir".

Mais justement que faut-il comprendre ? L’UEFA a-t-elle réellement l’intention de priver les clubs belges de compétitions européennes si la pro league s’arrête maintenant ? Peter Croonen ne le pense pas. "Je ne peux pas m’imaginer que l’on en arrive à cette conclusion vu les circonstances actuelles". Et le patron du foot professionnel belge d’ajouter, "L’UEFA demande à la Belgique, et a toutes les compétitions domestiques, d’être solidaires internationalement. On accepte cela mais la solidarité ne peut pas impliquer l’uniformité en ce qui concerne le traitement de la crise corona qui est différent d’un pays à l’autre. Notre logique est celle qui convient à la Belgique sur le plan de la santé publique, de l’intérêt commun, du sport et de l’économie. Je crois qu’on a réussi à faire passer un message et on va continuer à se parler dans les prochains jours". Un sentiment positif que partage aussi Mehdi Bayat, "Je ne pense pas que l'UEFA se positionnera de manière aussi drastique que ce que l'on aurait pu interpréter dans leur courrier. Elle veut harmoniser la fin de tous les championnats mais elle est aussi conscient des situations particulières de chacune des 55 fédérations qui la composent et je pense donc que l'issue sera très clairement positive".