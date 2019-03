Les Carolos, vainqueurs à Anvers, ne verront pas les PO1, le dernier ticket se jouera entre Saint Trond et Gand

Presque tous les verdicts sont tombés lors de la 29e et avant dernière journée de Pro League. Seule la sixième place doit encore être attribuée.



Genk a renoué avec la victoire à domicile contre Lokeren, le dernier de la classe. Le Racing, qui n'avait plus gagné depuis trois rencontres, s'est imposé par le plus petit écart grâce à Maehle (1-0). Les Limbourgeois sont assurés de terminer la phase classique en tête et donc de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine.



Le FC Bruges n'a pas fait dans le détail à Eupen (0-4). Vanaken, auteur d'un doublé, Diatta et Vormer ont alimenté le marquoir. Le FCB reste à six points du leader.



Charleroi a décroché une victoire de prestige au Bosuil face à Anvers (1-2). Malgré ce succès, les Zèbres ne peuvent plus accrocher le wagon du Top 6. Menés après un but de Baby, les Carolos ont inversé la situation via Osimhen (sur penalty) et Bruno. Refaelov a raté l'occasion de faire 2-1.



Saint Trond, tenu en échec par neuf Mouscronnois (1-1), et La Gantoise, qui a écarté Ostende (2-1), s'affronteront le week-end prochain au Stayen avec pour enjeu le dernier ticket pour les Play-offs 1.