Les Brugeois très amers : "On ne peut pas laisser Anderlecht revenir, il faut se regarder dans une glace…"

"On devait continuer à jouer de la même manière. On avait fait du très bon boulot jusque-là. On contrôlait facilement puis on encaisse ces 2 buts sur 5 minutes. C’est très difficile de se remettre. On a tenté de réagir mais c’était trop tard. Normalement, on ne doit pas perdre ce match. On doit toujours le gagner. C’est une grosse déception."

Le Club de Bruges a laisser filer une victoire qui lui tendait les bras dimanche en s’inclinant 2-1 face à Anderlecht suite à deux buts coup sur coup à une vingtaine de minutes du terme. Un épilogue qui est resté en travers de la gorge des Brugeois, plutôt remontés au moment des interviews. Piégé par une frappe flottante de Sambi Lokonga, Simon Mignolet est le premier à s’être présenté devant les caméras d’Eleven Sports. "Le ballon va d’abord à droite, puis vers la gauche et puis c’était frappé tellement fort… quand je vois qu’il va à gauche, c’est trop tard", a déclaré le gardien des Diables rouges pour expliquer son erreur. Il a ensuite commenté cette défaite. "On devait continuer à jouer de la même manière. On avait fait du très bon boulot jusque-là. On contrôlait facilement puis on encaisse ces 2 buts sur 5 minutes. C’est très difficile de se remettre. On a tenté de réagir mais c’était trop tard. Normalement, on ne doit pas perdre ce match. On doit toujours le gagner. C’est une grosse déception."

Simon Mignolet : "Difficile de se remettre de ces 2 buts" - 11/04/2021 Le Club de Bruges a laisser filer une victoire qui lui tendait les bras dimanche en s’inclinant 2-1 face à Anderlecht suite à deux buts coup sur coup à une vingtaine de minutes du terme. Un épilogue qui est resté en travers de la gorge des Brugeois, plutôt remontés au moment des interviews. Piégé par une frappe flottante de Sambi Lokonga, Simon Mignolet est le premier à s’être présenté devant les caméras d’Eleven Sports. "Le ballon va d’abord à droite, puis vers la gauche et puis c’était frappé tellement fort… quand je vois qu’il va à gauche, c’est trop tard", a déclaré le gardien des Diables rouges pour expliquer son erreur. Il a ensuite commenté cette défaite. "On devait continuer à jouer de la même manière. On avait fait du très bon boulot jusque-là. On contrôlait facilement puis on encaisse ces 2 buts sur 5 minutes. C’est très difficile de se remettre. On a tenté de réagir mais c’était trop tard. Normalement, on ne doit pas perdre ce match. On doit toujours le gagner. C’est une grosse déception."

"Cela ne va pas être facile. Les adversaires commencent à pousser et veulent venir nous titiller. Mais on sait que le seul adversaire de Bruges, c’est nous-mêmes. On avait déjà tiré la sonnette d’alarme contre l’Antwerp. On a intérêt à se réveiller. Ce soir, on les a remis tout seuls dans le match. Face à des bons joueurs, ce genre d’erreurs se paient cash."

Le témoignage de son équipier Clinton Mata est encore plus fort et direct. "On n’a pas d’excuse. C’est totalement de notre faute. On ne peut jamais laisser l’adversaire revenir. Il faut se regarder dans une glace… Je n’ai pas de mot…", a-t-il entamé avant de se projeter vers les playoffs 1.

Le Club de Bruges a laisser filer une victoire qui lui tendait les bras dimanche en s’inclinant 2-1 face à Anderlecht suite à deux buts coup sur coup à une vingtaine de minutes du terme. Un épilogue qui est resté en travers de la gorge des Brugeois, plutôt remontés au moment des interviews. "On n’a pas d’excuse", a déclaré Clinton Mata. "C’est totalement de notre faute. On ne peut jamais laisser l’adversaire revenir. Il faut se regarder dans une glace… Je n’ai pas de mot…", a-t-il entamé avant de se projeter vers les playoffs 1. "Cela ne va pas être facile. Les adversaires commencent à pousser mais on sait que notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes. On avait déjà tiré la sonnette d’alarme contre l’Antwerp. Il va falloir se réveiller. Ce soir, on les a remis tout seuls dans le match. Face à des bons joueurs, ce genre d’erreurs se paient cash."

Clinton Mata : "il faut se regarder dans une glace, on a intérêt à se réveiller" - Pro League -... Le Club de Bruges a laisser filer une victoire qui lui tendait les bras dimanche en s’inclinant 2-1 face à Anderlecht suite à deux buts coup sur coup à une vingtaine de minutes du terme. Un épilogue qui est resté en travers de la gorge des Brugeois, plutôt remontés au moment des interviews. "On n’a pas d’excuse", a déclaré Clinton Mata. "C’est totalement de notre faute. On ne peut jamais laisser l’adversaire revenir. Il faut se regarder dans une glace… Je n’ai pas de mot…", a-t-il entamé avant de se projeter vers les playoffs 1. "Cela ne va pas être facile. Les adversaires commencent à pousser mais on sait que notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes. On avait déjà tiré la sonnette d’alarme contre l’Antwerp. Il va falloir se réveiller. Ce soir, on les a remis tout seuls dans le match. Face à des bons joueurs, ce genre d’erreurs se paient cash."

Philippe Clément est lui aussi sévère dans son analyse. "On dominait Anderlecht. La pression était très bonne, le ballon dans nos pieds. La chose la plus difficile, c’était de marquer et on y était parvenu. Après avoir fait tout cela, on ne peut pas encaisser 2 buts. Je ne pense pas que Sambi puisse marquer beaucoup de buts comme celui de ce soir. Cela peut donc arriver de subir ce but mais pas le premier. Ce but est le fruit de nos erreurs.

C’est vraiment dur de perdre ici. Normalement, ces trois points doivent être pour nous. On ne peut pas dire que nous n’avons pas mérité de gagner ce match. Quand je pense à mes années de joueurs, je ne me souviens pas d’avoir dominé ainsi Anderlecht à domicile. Quand on voit ça, on doit gagner ce match."