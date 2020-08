Les arbitres Lawrence Visser et Erik Lambrechts promus par l'UEFA

L’arbitre Lawrence Visser a été promu par l’Union des associations européennes de football (UEFA) de la catégorie 2 vers la catégorie 1, a annoncé l’Union belge de football (URBSFA) vendredi soir. Erik Lambrechts a également été promu.

Le comité de désignation de l’UEFA évalue les prestations européennes des arbitres en juin et en décembre. Sur base des rapports des observateurs, un arbitre peut alors être promu dans la catégorie supérieure. L’UEFA répartit les arbitres dans quatre catégories sur base de leurs prestations : élite, 1, 2 et 3.

Le 9 août 2013, Visser a arbitré son premier match dans le football professionnel et a fait ses débuts en Jupiler Pro League un an plus tard. En 2017, il a reçu son badge FIFA et est devenu arbitre international. En 2019, il est passé dans la catégorie 2 et reçoit donc une promotion pour la deuxième année de suite, cette fois dans l’antichambre de l’élite.

Visser, qui officiera lors des matches de Ligue des Nations en septembre, est le premier arbitre à intégrer la catégorie 1 depuis Sébastien Delférière. Il y a deux ans, Delférière s’est vu retirer son badge FIFA tout comme Bart Vertenten après leur implication dans le scandale de fraude dans le football belge.

Erik Lambrechts, pour sa part, est promu dans la catégorie 2 dont Alexandre Boucaut et Jonathan Lardot font déjà partie.

"Ces deux promotions sont pour notre Professional Refereeing Department le résultat du travail considérable accompli par nos deux arbitres et leurs collègues au cours de l’année écoulée", a écrit l’URBSFA dans son communiqué.

Les arbitres Nathan Verboomen, Bram Van Driessche et Nicolas Laforge font partie de la catégorie 3.