Les anciens du FC Liège se souviennent : "Il n'avait pas peur de me renvoyer "la gueule" sur le banc !"

Moreno Giusto et Raphaël Quaranta ont eu Robert Waseige, qui s’est éteint ce mercredi, comme entraîneur au FC Liège. Les deux hommes, qui étaient restés en contact avec celui qui avait permis au club liégeois de décrocher la Coupe de Belgique en 1990, se souviennent d’un "grand rassembleur", aux multiples qualités humaines.

"Nous sommes vraiment attristés, a souligné Raphaël Quaranta, qui a évolué au FC Liège entre 1978 et 1989, puis de 1993 à 1995. Nous avons vécu nos plus belles années avec lui, des moments historiques. Nous étions des gamins, une bande de copains. C’était un très grand monsieur, un très grand entraîneur. Il va laisser un vide qui sera très difficile à combler. J’avais encore l’occasion de le voir très régulièrement lors des matches du Football Club Liégeois, et on avait une amitié profonde. Grâce à Monsieur Waseige, on a réussi à briller de mille feux et on a vécu des moments plus que grandioses. J’étais un peu son bras droit dans les années d’euphorie à Liège, le capitaine. On a eu des moments de confidence, de doute, mais quand il donnait sa confiance à quelqu’un, il la donnait à 200%. Il avait de la répartie, je le considérais comme un entraîneur intellectuel. Il était toujours à la pointe des nouvelles tendances dans le monde du foot, et pour nous, c’était génial. C’était aussi un rassembleur : quand vous étiez le meilleur, ou le plus mauvais, il savait toujours vous rappeler qu’il fallait se remettre au travail. Il était très pointilleux au sujet de tout ce qu’il se passait au sein de l’équipe."