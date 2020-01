Les 10 plus gros transferts sortants de la Pro League

Sander Berge du KRC Genk à Sheffield (25 millions)

Il est l'une des nombreuses bonnes pioches du Racing passé maître dans l’art de signer des plus-values très importantes. Berge est arrivé il y a trois ans de Valerenga pour deux millions. A 21 ans, il devient le plus gros transfert sortant de notre championnat. Il est le transfert norvégien le plus cher devant Häland parti à Dortmund.

Wesley du Club de Bruges à Aston Villa (25 millions)

Aston Villa, promu en Premier League, a besoin d’un attaquant de fixation. Wesley sort d’une saison pleine avec le Club de Bruges et signe pour cinq ans. Le Brésilien devient le transfert entrant le plus onéreux de l’histoire d’Aston Villa. Wesley est, entre-temps, devenu international brésilien.

Youri Tielemans du Sporting d’Anderlecht à l’AS Monaco (21,5 millions)

Nous sommes le 24 mai 2017. Le jeune international quitte le Parc Astrid et s’engage pour 5 ans du côté du Rocher. Le montant de la transaction oscille entre 21 millions et 25 millions. Youri Tielemans portera le numero 17. Mais son histoire d’amour avec l’ASM fait long feu. Et l’ancien " ket " du Sporting finit par trouver son bonheur à Leicester.

Marouane Fellaini du Standard à Everton (20 millions)

Nous sommes en 2008. Fellaini a 20 ans. Il est déjà international. Il décide de quitter le Standard contre un chèque dont le montant varie entre 18 et 20 millions. Direction Everton. A cet instant, il est le transfert sortant le plus cher de notre championnat. Il avait joué 84 matches pour le Standard.

Moussa Djenepo du Standard à Southampton (Entre 12 et 20 millions)

L’ailier malien était venu à Sclessin en 2017 en provenance du Yeelen Olympique, une académie de football au Mali. Il joue 61 matches pour le Standard et marque 12 buts. Il rejoint Southampton pour une somme qui se situe entre 12 et 20 millions.

Leandro Trossard du KRC Genk à Brighton (18,5 millions)

Après une saison auréolée d’un titre de champion de Belgique, le KRC se sépare de l’un de ses joyaux. Leandro Trossard, alors capitaine, signe pour quatre saisons du côté des Seagulls. Le coût de la transaction se justifie par des statistiques affolantes. Il a marqué 14 buts et donné 7 passes décisives en championnat. En Europa League, il a scoré à 8 reprises en 11 matches.

Aleksandar Mitrovic d’Anderlecht à Newcastle (18 millions)

En 2015, Mitrovic a 20 ans. Il sort d’un parcours plein avec le Sporting où il marque, en moyenne, un but tous les deux matches (44 buts en 90 matches). Il s’envole pour Newcastle pour un montant de 18 millions.

Sergej Milinkovic-Savic du KRC Genk à la Lazio (17,5 milions)

Le milieu de terrain Serbe e a joué 24 matches pour le compte des Limbourgeois. Le montant du transfert a, dans un premier temps, surpris en Italie. Aujourd’hui, il est cité dans les plus grands clubs du monde. On évoque des sommes qui dépasseraient les 100 millions.

Wilfred Ndidi du KRC Genk à Leicester (15 millions)

Le milieu de terrain nigérian est le 4e joueur du Racing dans ce classement. Après 19 matches joués pour le compte du Racing, il part pour Leicester alors 14e.

Romelu Lukaku du Sporting d’Anderlecht à Chelsea (15 millions)

En 2011, Romelu Lukaku quitte le Sporting d’Anderlecht direction Chelsea. L’attaquant bruxellois a alors 18 ans. Deux ans plus tôt, il avait terminé meilleur buteur (à 16 ans seulement) du championnat. Au total, Lukaku avait marqué 41 buts en 98 matches.