Leko : "Une démonstration du Club"

Ivan Leko est un coach "content et fier" après "la démonstration" de son Club de Bruges face à l'Antwerp.



"C’était fantastique. Je suis très content et très fier", affirme Leko au micro de la Pro League. "Nous avons vu une démonstration du Club. Avec du beau football contre une équipe qui n’avait encaissé que 4 buts en déplacement et qui en a pris 5 ici. Mon seul regret, c’est le but concédé. Sans cela, tous les joueurs du premier au dernier auraient mérité un 10/10. Mais avec ce but, cela reste un 9/10."



Et pourtant le FCB tournait au ralenti ces dernières semaines avec un maigre 10/30. Les Brugeois ont semblé transformé, pour Leko l'explication est simple. "Il y a une énorme différence si tu as une semaine complète pour préparer un match. Tout le monde savait ce qu’il devait faire avec et sans le ballon. La manière dont on a réussi à sortir du pressing homme contre homme, c’était beau à voir. Un nouveau championnat a commencé la semaine dernière après la C1. Le premier match était contre Courtrai. Je suis content de notre 2e match. J’espère que nous allons retrouver notre niveau. C’était important de gagner ce dernier match à domicile pour conclure une année qui a été fantastique pour nous. On va essayer de terminer l’année de la manière la plus positive possible à Lokeren "



Laszlo Bölöni n'a pas cherché d'excuse après la claque reçue au Jan Breydel. "C’était fini après 30 minutes. Il y avait un certain équilibre jusqu’au 2e but et puis cela a cassé. On a montré toutes les difficultés que l’on peut avoir dans l’équipe n’est pas à 100%. A ce moment, c’est très difficile de faire une analyse du match parce qu’on est influencé par les émotions et le résultat. On doit relever la tête parce qu’on a encore un match important le 26", conclut le technicien roumain.