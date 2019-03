Leko sur son avenir : "J'ai déjà pris ma décision"

Le contrat d'Ivan Leko se termine en fin de saison. Selon Het Laatste Nieuws, il n'y a pas de négociations en cours au sujet d'une éventuelle prolongation. Avant d'aborder les play-offs 1, le coach croate a affirmé avoir pris une décision concernant son avenir, ce vendredi en conférence de presse.



"Pour mon avenir tous les entraînements, tous les matches sont importants. Après une saison au STVV, deux ans à Bruges, la manière dont évolue une équipe coachée par Ivan Leko est claire. Et cela en dit assez sur mes qualités comme entraîneur. J'ai la pression pour chaque entraînement et chaque rencontre. Donc pour ce qui est de mon contrat ..., j'ai déjà pris ma décision. Donc je me concentre sur le prochain match pour le gagner. Et puis on verra bien"



Avec quatre points de retard sur Genk et dix matches à joueur, le FCB est encore en course pour conserver son titre. Pourtant l'ambiance autour du Club est plus négative estime l'ancien médian. "Tous les jours, on peut lire qu'il y a des doutes. C'est totalement différent de l'an dernier. Mais il faut juste accepter les règles du football. C'est comme ça dans le football. Il faut être fort mentalement dans les moments difficiles. Je me concentre sur mon job. Et mon job, c'est de bien préparer le match suivant et tout faire pour le gagner. Et aussi de faire en sorte que mon équipe joue comme je veux qu'elle le fasse : avec énergie, puissance et qualité avec et sans ballon. Je l'ai déjà dit le 19 mai (la dernière journée des play-offs 1, ndlr) est un beau jour, c'est l'anniversaire de mes jumelles. Cela fait deux ans que je suis ici. Est-ce que je dois soudainement montrer que je suis un bon ou un mauvais entraîneur ?", s'interroge Leko.