Leko : "Mes changements ? C'est de la chance"

Ivan Leko et le Club de Bruges ont décroché un succès primordial dans la course au titre (1-3). Menés à Charleroi jusqu'à l'heure de jeu, les Blauw en Zwart ont renversé la situation en une dizaine de minutes. Grâce notamment à l'apport des remplaçants Hans Vanaken et Jelle Vossen. Le coach brugeois est surtout fier de la prestation de ses joueurs. Ses changements ? "C'est de la chance", reconnait-il humblement à notre micro.



"Nous devions jouer au casino, c'était tout ou rien"



"Je pense que nous étions vraiment la meilleure équipe ce soir. Après un penalty malheureux, Charleroi a pris les devants. Malgré tout je pense que nous étions meilleurs en première mi-temps. Nous avions eu deux, trois possibilités de marquer. En deuxième période, nous savions que nous devions jouer au casino. C'était tout au rien. Si nous voulions gagner, il fallait forcer les choses et tout tenter : aller de l'avant, ajouter de la présence dans le rectangle, pressing. Si tu parviens à marquer trois buts ici en 10 minutes, cela veut dire que le Club de Bruges était fort ce soir. Je suis très fier de mes gars et de la mentalité de vainqueurs qu'ils ont montrée. C'est une victoire amplement méritée."



Leko a fait monter Vanaken à pause puis Vossen à l'heure de jeu. Deux changements gagnants puisque les joueurs ont marqué. "C'est de la chance. La qualité d'un entraîneur, ce n'est pas ses changements. La qualité d'un entraîneur, c'est le football proposé, les automatismes, l'état d'esprit. Je suis fier de ce que mes joueurs ont montré. C'est de la chance que les joueurs venus du banc ont été décisifs. C'est aussi très important pour le groupe parce que tous les joueurs sont importants."



"Le foot, c'est du stress positif, de l'émotion de la passion"



Le coach croate assure ne pas avoir eu peur pendant la rencontre. "Si tu as peur, tu dois travailler dans les bureaux pas dans le foot. Le foot, c'est du stress positif en permanence, de l'émotion de la passion. J'aime ce stress positif. C'est ce qui est beau dans le foot."



Après un maigre 6 sur 18, Bruges se retrouve au bon moment. Le Club pourra même se permettre le luxe de perdre au Standard. Un point à Sclessin sera suffisant pour valider le titre. "Joker ou pas, il faut toujours essayer de gagner le prochain match. Nous savons contre qui nous allons jouer, contre l'équipe qui a gagné le plus de points en PO. Je crois en mon équipe. Nous allons aller à Sclessin pour essayer de gagner et pour décrocher le titre dimanche."