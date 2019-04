Leko: "C'est un jour historique"

C'est un entraîneur du FC Bruges forcément heureux qui s'est présenté devant notre micro après la victoire des Blauw en Zwart à Anderlecht jeudi (2-3). "C'est un jour historique" souligne Ivan Leko. Il est vrai que cela faisait plus de 20 ans que Bruges ne l'avait plus emporté au Parc Astrid.

"En première mi-temps, j’ai vu une démonstration de la part de mon équipe à tous les niveaux (pressing, circulation du ballon, ...)" affirme Leko. "C’était semblable à notre prestation contre Gand. Nous aurions pu mener 0-4 ou 0-5 au repos. En deuxième mi-temps, Anderlecht était meilleur."

"Le Standard, une top équipe avec d'excellents joueurs dont 3 fantastiques"

Le championnat est maintenant très clair avec trois équipes qui se détachent en tête. Genk est devant, avec un point d'avance sur Bruges et deux sur le Standard. "On est à 1 point de Genk" termine Ivan Leko. "Mais ce n'est pas important actuellement. Le plus important, ce sera le 19 mai. On va voir match après match. À partir de demain, on se prépare pour le prochain match. Ce sera contre le Standard lundi. Le Standard est une équipe très solide avec un excellent entraîneur. C'est une top équipe avec d'excellents joueurs dont 3 fantastiques. Cela devrait un match au sommet. Nous sommes prêts. On l'a montré sur les deux premiers matchs des Play-offs. On va jouer pour gagner."