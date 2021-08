"Légende", "icône"... Le Standard, les Diables et le football belge rendent hommage à Wilfried Van Moer

Le Standard de Liège a rendu hommage à Wilfried Van Moer, ancienne légende du club liégeois, décédé ce mardi à l'âge de 76 ans.

Le triple Soulier d'Or a représenté le Standard de Liège entre 1968 et 1975, remportant durant cette période trois titres de Champion de Belgique (1969, 1970 et 1971) ainsi qu'une Coupe de la Ligue Pro (1975).

Dans un communiqué, le club liégeois a présenté ses "pensées émues à sa famille et à ses proches" et saluant "un milieu de terrain iconique qui laissera évidemment un souvenir impérissable auprès de nombreux supporters et membres du club."

"Rouche un jour, Rouche toujours Wilfried !", a ponctué le matricule 16.

La fédération belge de football a elle aussi réagi. "Nous avons perdu une légende. Merci pour tout Petit Général", a écrit la fédération sur le compte Twitter des Diables Rouges.

Wilfried Van Moer a participé à deux Coupes du monde, en 1970 et 1982, et atteint la finale de l'Euro 1980. Il a porté le maillot des Diables Rouges à 57 reprises, marquant neuf buts. Il a également été sélectionneur national en 1996, après avoir été l'assistant de Paul Van Himst.