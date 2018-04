Le VAR pour les nuls

Retour sur la polémique liée à l’arbitrage de cette 2e journée des play-offs 1. Le VAR (l’assistance vidéo) a suscité beaucoup de questions ce week-end. Tant à Charleroi-Anderlecht (vendredi) qu’à Genk-Standard samedi. Une certitude, son utilisation n’est pas comprise par tous les acteurs. Alors comment fonctionne-t-il ?

En fait l’assistance vidéo ne peut fonctionner que dans 4 cas précis. Pour valider ou non un but En cas de penalty, de cartes rouges ou pour vérifier l’identité d’un joueur.

Donc prenons les phases polémiques de ce WE. Le penalty accordé à Teodorczyk lors de Charleroi Anderlecht vendredi. Dans ce cas précis, de nombreux suiveurs se sont demandés pourquoi l’arbitre Alexandre Boucaut n’est pas allé de lui-même consulter la vidéo ? Tout simplement parce qu’il ne peut pas. Il ne peut y aller que si l’assistant Vidéo doute de la décision prise par l’arbitre central. Or, ici, Alexandre Boucaut a reçu la confirmation (dans l’oreillette) que donner un penalty à Anderlecht était une bonne décision.

Deux autres phases ont fait débat ce week-end. L’arrière droit du Sporting de Charleroi Marinos aurait pu recevoir la rouge pour une faute sur l’Anderlechtois Markovic. Tout comme le joueur de Genk Ibrahima Seck aurait pu être exclu pour son coup de coude sur le Standardman Luyindama. Pourquoi les arbitres n’ont-ils pas revu ces phases ? Parce que nous sommes dans ce que les arbitres appellent la zone grise, à savoir celle liée à l’interprétation. En clair, l’assistant Vidéo n’était pas sûr que ces fautes valaient l’exclusion. Certains arbitres auraient donné rouge, d’autres la jaune.

Or, il faut , en cas de carte rouge, que la certitude soit établie. Et après seulement, le VAR peut inviter l’arbitre à consulter la vidéo.

Enfin, le VAR a été utilisé à bon escient par rapport au but annulé du Standardman Renaud Emond à Genk. Le hors-jeu était clair et on était donc dans un des 4 cas dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'utilisation du Var pour valider ou annuler un but.