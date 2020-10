Le transfert de Jérémy Doku à Rennes se précise

Selon le journal Ouest-France, le président d'Anderlecht Wouter Vandenhaute se trouve à Rennes pour finaliser le transfert de Jérémy Doku.

On l'annonçait plus tôt aujourd'hui, le club de Rennes était prêt à offrir plus de 25M à Anderlecht pour le prodige anderlechtois. Ce montant a vraisemblablement convaincu les dirigeants du Sporting d'Anderlecht.

Jérémy Doku, auteur de 2 buts et de 4 passes décisives cette saison avec le Sporting, a ébloui le championnat belge. La saison passée, le jeune attaquant a disputé 21 matches avec Anderlecht, pour un total de 3 buts et 3 assists. S'il lui était souvent reproché un manque de finition l'année passée, ces statistiques montrent clairement une évolution dans son jeu. Une évolution qui lui a permis de découvrir les joies de l'équipe nationale belge.

En effet, Roberto Martinez est ,au même titre que de nombreux observateurs, tombé sous le charme de Jérémy Doku. Le coach fédéral l'a appelé pour la première fois pour les rencontres face à l'Islande et au Danemark au début du mois de septembre. A 18 ans et 101 jours, il est devenu le 12e plus jeune joueur à arborer la vareuse des Diables. L'(ex?) anderlechtois en a d'ailleurs profité pour inscrire son premier but avec la Belgique face à l'Islande (5-1).