Le top 10 des incontournables en Pro League cette saison

Après 21 journées en Pro League, le FC Bruges devance le Sporting de Charleroi - ils comptent tous les deux un match de moins, l’un contre l’autre d’ailleurs - La Gantoise, l’Antwerp, le Standard de Liège et le FC Malines.

Après avoir analysé le classement des buteurs et des donneurs de passes décisives, attardons-nous quelques instants sur les joueurs de champ ayant raté le moins de minutes durant cette première partie de championnat.

A la première place, on retrouve Davy De fauw, le capitaine expérimenté de Zulte Waregem. Il n’a manqué qu’une seule minute cette saison (sur 1.890 minutes donc), c’était fin septembre contre Mouscron. Le droitier de 38 ans devance deux autres défenseurs : Michael Ngadeu (La Gantoise, 2 minutes) et Nurio (Sporting de Charleroi, 2 minutes). Kristof D’Haene (KV Courtrai, 4 minutes) et Cyle Larin (Zulte Waregem, 8 minutes) complètent le top 5.

Les cinq stakhanovistes suivants sont Maximiliano Caufriez (Waasland-Beveren, 8 minutes), Hans Vanaken (FC Bruges, 27 minutes), Soulier d'Or 2018, Julien De Sart (Courtrai, 45 minutes), Thibault Peyre (FC Malines, 49 minutes) et Sander Berge (Racing Genk, 53 minutes).