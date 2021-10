Le toit du Bosuil cède face au vent et atterrit sur la pelouse de l’Antwerp

Les vents et les pluies violentes qui soufflent sur la Belgique à cause de la tempête Aurore ont fait des dégâts du côté du Bosuil, le stade de l’Antwerp. Une partie du toit s’est en effet décrochée et envolée pour atterrir sur la pelouse du stade anversois.

Radja Nainggolan, forfait pour le match du Great Old en Turquie ce jeudi, était présent à Anvers et s’est rendu au Bosuil pour témoigner des dégâts.

Le matricule n°1 doit désormais mettre les bouchées doubles pour tout remettre en place avant le match de championnat de dimanche face au FC Bruges. Rencontre qui doit, en principe, se disputer au Bosuil.