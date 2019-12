Le Standard veut récupérer sa deuxième place face au Cercle (Live audio et commenté 18h)

Le Standard reçoit le Cercle de Bruges, lanterne rouge de notre championnat dimanche à l'occasion de la 17e journée de Pro League. Une rencontre que RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct commenté et audio dès 18h.

Trois jours après le partage amer à Guimaraes en Europa League, les Rouches doivent se remobiliser pour garder le rythme soutenu des premières équipes du classement. Avec la victoire de l'Antwerp vendredi et de Charleroi samedi, les Liégeois sont descendus à la 4e place et veulent reprendre le rôle de dauphin du Club de Bruges.

Le Cercle semble l'adversaire idéal pour y parvenir et retrouver une certaine sérénité après deux défaites (Gand, Malines) et une victoire pas vraiment convaincante à Eupen. Mais attention aux apparences car la lanterne rouge a repris des couleurs ces dernières semaines avec un succès contre Saint-Trond et un partage contre Waasland-Beveren. Battu 0-2 lors du match aller, le Cercle avait posé problème au Standard lors de son dernier déplacement à Sclessin qui s'était conclu par un 0-0 en août 2018.