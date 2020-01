Le Standard tient son nouveau médian défensif : Eden Shamir débarque à Sclessin

L'Israelien Eden Shamir, 24 ans, est le premier transfert entrant du Standard depuis le début du mercato hivernal. Le milieu défensif de l'Hapoel Beer Sheva, titulaire indiscutable dans l'ancien club de David Hubert (OHL) ou encore de Maor Buzaglo, passé par Sclessin, débarque en Belgique pour un montant estimé à 1.5 million d'euros. La durée du contrat n'a pas été précisée.

Ces dernières semaines, quatre joueurs ont quitté le noyau de Michel Preud'homme. Anthony Limbombe, qui était en prêt, et Renaud Emond sont partis à Nantes, alors que Sébastien Pocognoli (Union Saint-Gilloise) et Reginal Goreux (fin de carrière) ne monteront plus sur la pelouse avec le maillot rouche.