Le Standard tient sa première recrue, Aron Donnum est Rouche

Annoncée avec insistance en bord de Meuse depuis quelques semaines, l'arrivée du Norvégien Aron Donnum a enfin été officialisée par le club liégeois.

Et pour annoncer la signature du joueur, le Standard a mis les petits plats dans les gros, publiant une vidéo de près de 2 minutes sur ses réseaux sociaux. Voilà peut-être la raison de la longue attente réservée aux fans liégeois.

Donnum, cape de viking sur le dos avance dans la campagne liégeoise avec en fond des "King in the North" de la série Game of Thrones. Les images en noir et blanc se colorent lorsque le Norvégien arrive sur le terril surplombant Sclessin. Il enfile alors la vareuse des Rouches, numéro 11 floqué dans le dos.

Après l'arrivée de Daniel Labila, venu du PSG pour renforcer le noyau U21, le Standard tient enfin sa première véritable recrue. Donnum, 23 ans, débarque du club norvégien de Valerenga, sèchement battu ce jeudi par La Gantoise (4-0).

