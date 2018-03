Le Standard tentera de soulever la Coupe avant de "jouer les PO1 à fond"

Le Standard, qui retrouve les play-offs I pour la première fois depuis trois ans, recevra Charleroi dans le choc wallon qui ouvrira le bal des play-offs I le vendredi 30 mars (20h30) à Sclessin. Avant cela, les Rouches disputeront la finale de la Coupe de Belgique samedi face à Genk au Stade Roi Baudouin.

"Notre premier objectif sera de gagner la Coupe de Belgique", déclare Alexandre Grosjean, directeur général du Standard, lundi lors de la divulgation du calendrier des play-offs à Tubize. "Ensuite, nous aborderons les play-offs I, que nous jouerons à fond".

Le Standard a validé son ticket pour les play-offs I en s'imposant 2-3 à Ostende, après avoir été mené 2-0, dimanche lors de la dernière journée de la phase classique du championnat. "Nous avons été un des acteurs du thriller de la fin de la phase classique", dit Alexandre Grosjean. "Les play-offs I nous vaudront cinq affiches formidables à domicile et cinq matches palpitants à l'extérieur. D'un point de vue sportif, c'est bien de commencer à domicile".

Le club liégeoios aborde les play-offs I en 6e position, avec 22 points, à 12 unités du leader brugeois. "Il y a un premier et cinq challengers", avance Alexandre Grosjean. "Tout est encore possible, il y a peu de points entre le 2e et le 6e. Nous ne sommes qu'à 6 points de la 2e place. Au club, tout le monde est motivé et a envie d'aller de l'avant".